Источник также добавил важную деталь. Он подчеркнул, что история Симбирска в XIX веке была насыщенной — это старое название Ульяновска. Тогда жители проявляли мужество и героизм. Это было во время Отечественной войны 1812 года, это также было в русско-турецких войнах.