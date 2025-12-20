Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Живём как будто в XIX веке»: в Ульяновске ищут автора сообщения Путину в прямой эфир

В Ульяновске идёт поиск автора сообщения Путину о жизни в городе, как в XIX веке.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Ульяновска ищут человека, который в обращении к президенту Владимиру Путину заявил, что в городе живут, как в XIX веке. Об этом сообщает РИА Новости.

На прошедшей в пятницу прямой линии Путин зачитал с экрана обращение одного из жителей Ульяновска.

«Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?» — написал неизвестный.

Тогда Путин поручил уточнить у автора обращения, что именно он имел в виду.

В администрации акцентировали, что они действительно проводят разбирательство и ищут автора сообщения, чтобы понять его намерения.

При этом собеседник агентства добавил, что они будут рады, если автор проявит инициативу, так как это позволит обсудить поднятые вопросы более предметно и детально.

Источник также добавил важную деталь. Он подчеркнул, что история Симбирска в XIX веке была насыщенной — это старое название Ульяновска. Тогда жители проявляли мужество и героизм. Это было во время Отечественной войны 1812 года, это также было в русско-турецких войнах.

Кроме этого, в администрации напомнили, что в XIX веке Симбирск активно развивался. К концу века была проложена железная дорога из Москвы, что стимулировало торговлю, ремесла и бизнес. В это же время заложили основы будущей инфраструктуры: начали электрификацию и построили первый городской водопровод.

Помимо этого, в «Итогах года с Владимиром Путиным» были и другие яркие эпизоды.

Например, обсуждая с журналистом из Екатеринбурга важность финансов для семьи, президент одобрил его мысль. В шутливой форме он предложил тут же собрать деньги на свадьбу, пройдя с шапкой по студии, где проходила программа.

Глава государства также сделал заявление о своем романтическом чувстве. В рамках обсуждения он также подтвердил свою веру в реальность любви с первого взгляда.

Когда его спросили о черте характера, которая ему в себе не нравится, президент объяснил, что из-за публичности его должности не всегда правильно говорить об этом вслух, поэтому он предпочёл оставить это на суждение каждого.