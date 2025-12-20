«Живём как будто в XIX веке»: в Ульяновске ищут автора сообщения Путину в прямой эфир

В администрации Ульяновска ищут человека, который в обращении к президенту Владимиру Путину заявил, что в городе живут, как в XIX веке. Об этом сообщает РИА Новости.
На прошедшей в пятницу прямой линии Путин зачитал с экрана обращение одного из жителей Ульяновска.
«Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?» — написал неизвестный.
Тогда Путин поручил уточнить у автора обращения, что именно он имел в виду.
В администрации акцентировали, что они действительно проводят разбирательство и ищут автора сообщения, чтобы понять его намерения.
При этом собеседник агентства добавил, что они будут рады, если автор проявит инициативу, так как это позволит обсудить поднятые вопросы более предметно и детально.
Источник также добавил важную деталь. Он подчеркнул, что история Симбирска в XIX веке была насыщенной — это старое название Ульяновска. Тогда жители проявляли мужество и героизм. Это было во время Отечественной войны 1812 года, это также было в русско-турецких войнах.
Кроме этого, в администрации напомнили, что в XIX веке Симбирск активно развивался. К концу века была проложена железная дорога из Москвы, что стимулировало торговлю, ремесла и бизнес. В это же время заложили основы будущей инфраструктуры: начали электрификацию и построили первый городской водопровод.
Помимо этого, в «Итогах года с Владимиром Путиным» были и другие яркие эпизоды.
Например, обсуждая с журналистом из Екатеринбурга важность финансов для семьи, президент одобрил его мысль. В шутливой форме он предложил тут же собрать деньги на свадьбу, пройдя с шапкой по студии, где проходила программа.
Глава государства также сделал заявление о своем романтическом чувстве. В рамках обсуждения он также подтвердил свою веру в реальность любви с первого взгляда.
Когда его спросили о черте характера, которая ему в себе не нравится, президент объяснил, что из-за публичности его должности не всегда правильно говорить об этом вслух, поэтому он предпочёл оставить это на суждение каждого.