Пенсии россиян могут удерживать для погашения долгов: Госдума уточнила условия

Пенсии россиян, как и другие виды доходов, могут быть удержаны по решению суда для погашения долгов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.
В то же время политик отметил, что существуют определённые ограничения.
«Но пенсия по случаю потери кормильца неприкосновенна», — подчеркнул Нилов.
В остальных случаях общий лимит удержания составляет 50% от пенсии. Однако депутат уточнил, что в некоторых ситуациях суд может разрешить удерживать до 70% выплаты — это касается алиментов на несовершеннолетних детей и компенсаций за вред здоровью.
Также он подчеркнул, что при удержании средств пенсионеру должен оставаться прожиточный минимум.
Недавно президент России Владимир Путин рассказал об индексации пенсий. Глава государства отметил, что с 1 января 2026 года будут проиндексированы страховые пенсии по старости на 7,6%.