Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсии россиян могут удерживать для погашения долгов: Госдума уточнила условия

Депутат Нилов: россиянам могут удерживать пенсии для погашения долгов.

Источник: Комсомольская правда

Пенсии россиян, как и другие виды доходов, могут быть удержаны по решению суда для погашения долгов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

В то же время политик отметил, что существуют определённые ограничения.

«Но пенсия по случаю потери кормильца неприкосновенна», — подчеркнул Нилов.

В остальных случаях общий лимит удержания составляет 50% от пенсии. Однако депутат уточнил, что в некоторых ситуациях суд может разрешить удерживать до 70% выплаты — это касается алиментов на несовершеннолетних детей и компенсаций за вред здоровью.

Также он подчеркнул, что при удержании средств пенсионеру должен оставаться прожиточный минимум.

Недавно президент России Владимир Путин рассказал об индексации пенсий. Глава государства отметил, что с 1 января 2026 года будут проиндексированы страховые пенсии по старости на 7,6%.