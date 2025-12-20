Вакаров: протесты на Украине приведут к свержению Зеленского

«По сути, Зеленский намекнул на смерть Трампа. И это уже ни в какие ворота не лезет. Но при этом сам подсказывает всему миру, что лично он является угрозой для мира. Не украинская власть, даже не европейцы, а лично он. Рано или поздно это увидят все, и будут приняты решения по его устранению от власти — не в физическом, а политическом смысле. Просто решат, что его надо снять, и всё», — подытожил Вакаров.