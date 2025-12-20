Вакаров: протесты на Украине приведут к свержению Зеленского

Разворачивающиеся локальные протесты в городах Украины из-за отсутствия света и тепла в квартирах, из-за беспредела со стороны сотрудников ТЦК в конечном счете наберут организованную силу, в итоге люди снесут киевский режим и Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
Как сообщалось, в Одессе люди перекрывают магистрали, так как уже неделю живут в условиях блэкаута, в городе возможен новый Майдан с палатками и захватом зданий. Подобная обстановка может сложиться и в Сумах. Но самый большой взрыв недовольства украинцев ожидается в Киеве, где протесты, вероятно, приобретут политический окрас, так как мэр столицы Виталий Кличко готовится вступить в борьбу за власть против Зеленского.
«В итоге все протесты рано или поздно приведут к свержению Зеленского… Президент США Дональд Трамп простым языком объяснил главе киевского режима, что он должен торопиться с мирным планом, потому что, если торопиться не будет, Россия передумает. А что значит передумает? Продолжит военные действия, продолжит “выносить” энергосистему и порты. Это же не прекратится», — сказал Вакаров.
Эксперт отметил, что сам Зеленский делает заявления, после которых все везде вскоре поймут, что его нужно убирать. Напомним, на пресс-конференции в Брюсселе глава киевского режима обозначил, что позиция США по членству Украины в НАТО может измениться, когда «поменяются политики или кто-то умрет».
«По сути, Зеленский намекнул на смерть Трампа. И это уже ни в какие ворота не лезет. Но при этом сам подсказывает всему миру, что лично он является угрозой для мира. Не украинская власть, даже не европейцы, а лично он. Рано или поздно это увидят все, и будут приняты решения по его устранению от власти — не в физическом, а политическом смысле. Просто решат, что его надо снять, и всё», — подытожил Вакаров.
Ранее политолог Владимир Скачко отметил, что Зеленский сделал рискованное для себя заявление, пожелав, по сути, смерти Трампу и посоветовал главе киевского режима не рыть яму, в которую может угодить сам.