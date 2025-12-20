Ричмонд
Минюст США опубликовал фото Клинтона с девушками в джакузи из дела Эпштейна

Министерство юстиции США опубликовало фотографии бывшего президента Билла Клинтона, которые входили в базу данных по делу Джеффри Эпштейна. На одной из фото Клинтон находится в джакузи с молодыми женщинами, лица которых закрыты при публикации. Некоторые фото сделаны втроём или в большой компании.

На одном из снимков он стоит с девушкой рядом с музыкантом Майклом Джексоном и актрисой Дайаной Росс.

Ранее в базе Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США появились фото Билла Гейтса с девушками. Там же — видео и скриншоты переписок, где обсуждают отправку к Эпштейну 18-летних девушек из Украины.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

