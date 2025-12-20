В Госдуме отметили опыт Путина в разведке: это большой успех для страны

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил, что опыт работы президента РФ Владимира Путина в разведке служит России значительным плюсом. Его слова передает РИА Новости.
«Находили террористов везде и мочили в сортире, как и обещал Владимир Путин. Тоже, кстати, выходец из разведки, что для нашей страны огромный плюс и преимущество», — акцентировал Миронов.
По словам депутата ГД, в его поколении, как и для него лично, сотрудники госбезопасности всегда вызывали особое чувство гордости.
Миронов также добавил, что ФСБ и другие спецслужбы сегодня снова работают в условиях высокой опасности. Для них нет «линии фронта» — она проходит везде, где есть интересы России и ее граждан, сказал депутат.
В День работника органов госбезопасности президент Владимир Путин обратился с поздравлениями к сотрудникам спецслужб страны.