В Госдуме отметили опыт Путина в разведке: это большой успех для страны

Миронов считает опыт Путина в разведке большим преимуществом для РФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил, что опыт работы президента РФ Владимира Путина в разведке служит России значительным плюсом. Его слова передает РИА Новости.

«Находили террористов везде и мочили в сортире, как и обещал Владимир Путин. Тоже, кстати, выходец из разведки, что для нашей страны огромный плюс и преимущество», — акцентировал Миронов.

По словам депутата ГД, в его поколении, как и для него лично, сотрудники госбезопасности всегда вызывали особое чувство гордости.

Миронов также добавил, что ФСБ и другие спецслужбы сегодня снова работают в условиях высокой опасности. Для них нет «линии фронта» — она проходит везде, где есть интересы России и ее граждан, сказал депутат.

В День работника органов госбезопасности президент Владимир Путин обратился с поздравлениями к сотрудникам спецслужб страны.