Требование уважения, пауза для выборов и «ограбление» активов: иноСМИ выделили главное с Прямой линии Путина

СМИ на Западе отреагировали на Прямую линию Путина.
В России завершилось ежегодное мероприятие — большая пресс-конференция и Прямая линия с президентом страны Владимиром Путиным. В ходе общения с гражданами и журналистами глава государства ответил на множество вопросов, касающихся внутренней социально-экономической повестки, а также внешней политики, в том числе ситуации вокруг Украины.
Крупнейшие западные средства массовой информации оперативно отреагировали на одно из ключевых политических событий года в России. Ранее они писали, что россияне задавали вопросы президенту об инопланетянах, закрытых маршрутах его передвижения по Москве, а также о памятнике поэту Омару Хайяму. Также они отметили, что во время трансляции один из участников воспользовался возможностью, чтобы сделать предложение руки и сердца своей девушке. Кроме того, ход мероприятия сопровождался демонстрацией на большом экране сообщений зрителей с ироничными и саркастическими комментариями в режиме реального времени. Что еще западные СМИ написали о Прямой линии в своих новостях — в материале URA.RU.
CNN.
Ежегодную пресс‑конференцию Путина телеканал охарактеризовал как сочетание заседания местного совета и обсуждения вопросов глобальной политики. Как говорится в материале, глава российского государства чередует обобщенные оценки текущего миропорядка с точечными обращениями региональных журналистов.
Заявления о ходе конфликта.
В этом году мероприятие в формате Прямой линии проходило на фоне решения европейских стран выделить Украине пакет поддержки в размере 105 миллиардов долларов в форме беспроцентного кредита. Он призван помочь Киеву в текущем конфликте.
Вероятно, с учетом этого пакета помощи, президент России занял достаточно жесткую позицию в своих комментариях о ходе боевых действий. В начале Прямой линии он выступил с заявлением о том, что Россия по ‑прежнему готова и стремится завершить конфликт на Украине мирным путем. Также президент перечислил, как Москва постепенно добивается тактических успехов на фронте, подчеркнув, что российские войска «продвигаются по всей линии соприкосновения». Кроме того, Путин назвал города и населенные пункты, над которыми российская армия установила полный либо частичный контроль.
Кроме того, телеканал пишет, что Владимир Путин охарактеризовал план Евросоюза по направлению замороженных российских активов на нужды Украины как «ограбление». Он предупредил о «серьезных» последствиях, если Брюссель в будущем возродит отложенный план.
О мирных переговорах.
Комментируя заявления о том, что якобы Москва затягивала мирные переговоры при посредничестве США, Путин утверждал, что во время саммита с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске пошел на ряд компромиссов. В этой связи он заявил, что теперь «мяч полностью находится на стороне наших западных оппонентов». Какие именно уступки имелись в виду, остается неясным, говорится в материале.
Уважительное отношение Запада к России.
Примечательным стало заявление Владимира Путина о готовности взаимодействовать с Великобританией, США и странами Европы — «но на равных и с взаимным уважением». По данным телеканала, тема «уважения» неоднократно звучала в ходе Прямой линии. Отвечая на вопрос о якобы возможности проведения еще одной спецоперации, президент РФ сказал, что не намерен начинать подобную стратегию в будущем при условии, что Запад будет относиться к РФ с уважением и НАТО откажется от дальнейшего расширения на восток.
Временное прекращение огня и выборы на Украине.
Кроме того, российский лидер заявил, что страна готова рассмотреть вариант кратковременной приостановки ударов по территории Украины. В это время Киев проведет выборы. Путин подчеркнул, что Украина, по его мнению, не пошла навстречу России аналогичным образом, когда Кремль организовывал выборы в ДНР и ЛНР.
Reuters.
Президент России не обозначил никаких возможных компромиссных вариантов завершения конфликта на Украине и обвинил Евросоюз в попытке «ограбления» российских активов, пишет газета. На фоне усилий Дональда Трампа, который выступает посредником в конфликте, Путин заявил, что теперь именно Украина и европейские государства должны предпринять следующий шаг на пути к миру. По его словам, Россия, в свою очередь, готова к мирным переговорам.
Кроме того, выступление Путина прошло после того, как лидеры ЕС отказались от первоначальной инициативы задействовать замороженные российские активы в качестве Прямой поддержки кредитов для Украины. Вместо этого они приняли решение привлечь заемные средства для финансирования Киева в конфликте с Россией в течение ближайших двух лет. По словам Владимира Путина, как пишет газета, отказ от изначального механизма взаимодействия с активами объясняется тем, что его реализация могла повлечь за собой серьезные негативные последствия и подорвать репутацию Евросоюза как надежной юрисдикции для размещения средств.
Bloomberg.
Владимир Путин в ходе Прямой линии заявил о готовности к обсуждению прекращения боевых действий на Украине. Однако он исключил возможность тех изменений, на которых настаивают Киев и европейские государства в рамках выработанного при участии США мирного плана. По словам Путина, он «фактически согласился» с предложениями по завершению конфликта, которые были представлены на саммите с Дональдом Трампом на Аляске. В то же время российский президент не уточнил, готов ли он одобрить документ в его нынешней редакции, пишет газета.
The New York Times.
Владимир Путин высказался за возможную временную приостановку огня по объектам на Украине на период потенциальных президентских выборов, если таковые состоятся в Киеве. Одновременно он вновь обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом организовать общенациональное голосование.
По словам Путина, в ДНР и ЛНР в течение многих лет проводились региональные и муниципальные выборы, несмотря на продолжающиеся украинские обстрелы. Это, по его мнению, свидетельствует об отсутствии оснований, по которым власти в Киеве не могли бы организовать отложенные президентские выборы на всей подконтрольной им территории. При этом российский президент сформулировал дополнительное условие: проживающие в России от пяти до 10 миллионов украинцев должны получить возможность принять участие в голосовании. При этом он не уточнил методику, с помощью которой было рассчитано данное число.
Как говорится в материале, Владимир Путин обвинил Киев в нежелании искать мирное завершение конфликта и в отказе обсуждать территориальные вопросы на переговорах. Вместе с тем он отметил появление «определенных сигналов», свидетельствующих, по его словам, о возможной готовности украинской стороны к диалогу.
Как подчеркивается в материале, одна из задач Прямой линии состояла в демонстрации того, как за последние 30 лет Путин укрепил свой статус ключевого лица, принимающего решения в России, лично решая как бытовые проблемы — вплоть до устранения протечек в коммунальных сетях небольших городов, — так и вопросы крупной внешнеполитической повестки.
Комментируя ситуацию вокруг Украины, российский лидер в значительной степени повторил уже ранее озвученные им тезисы. В частности, он резко раскритиковал европейских лидеров за обсуждение возможности использования замороженных в Европе российских суверенных активов для обеспечения крупного кредита Украине.
The Guardian.
Газета писала, что Прямая линия Путина — это тщательно спланированное мероприятие, «ставшее неотъемлемой частью политического календаря России». Кроме того, в материале отмечается, что Москва не планирует якобы начинать боевые действия против Европы, как заявил Владимир Путин.
Российский лидер отдельно подчеркнул, что в обновленной стратегии национальной безопасности США Россия не обозначена в качестве основной угрозы. При этом он частично возложил ответственность за существующую напряженность в отношениях с Москвой на НАТО. По его словам, Россия готова прекратить боевые действия, если получит гарантии безопасности.