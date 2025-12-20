Требование уважения, пауза для выборов и «ограбление» активов: иноСМИ выделили главное с Прямой линии Путина

Крупнейшие западные средства массовой информации оперативно отреагировали на одно из ключевых политических событий года в России. Ранее они писали, что россияне задавали вопросы президенту об инопланетянах, закрытых маршрутах его передвижения по Москве, а также о памятнике поэту Омару Хайяму. Также они отметили, что во время трансляции один из участников воспользовался возможностью, чтобы сделать предложение руки и сердца своей девушке. Кроме того, ход мероприятия сопровождался демонстрацией на большом экране сообщений зрителей с ироничными и саркастическими комментариями в режиме реального времени. Что еще западные СМИ написали о Прямой линии в своих новостях — в материале URA.RU.