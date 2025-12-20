Трамп отправится во Флориду на фоне переговоров по Украине в Майами

«Я собираюсь отправиться во Флориду для встреч, потому что я всё время работаю», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.
Он не уточнил, когда именно отправится в штат.
Ранее стало известно, что США готовятся к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдёт в Майами в декабре 2026 года. До этого в Вашингтоне состоялась первая встреча представителей стран G20 при новом американском председательстве.
