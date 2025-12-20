Президент Польши Навроцкий убрал переговорный стол перед встречей с Зеленским

Встреча с Зеленским прошла 19 декабря, во время неё польский президент выразил недовольство тем, что Киев, по его мнению, недостаточно ценит помощь Варшавы. Встреча не обошлась без казусов, во время переговоров Зеленский перепутал имя президента Польши, назвав его Карлом. Стоит отметить, что Карл и Кароль — две формы одного имени. Но первый вариант распространён в Западной Европе, а второй — в восточной.