Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Польши Навроцкий убрал переговорный стол перед встречей с Зеленским

Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился демонтировать исторический «Круглый стол» из Колонного зала Президентского дворца в Варшаве накануне встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как сообщает издание Fakt, стол, за которым были подписаны ключевые для страны соглашения, в том числе о легализации «Солидарности», был передан в Музей истории Польши.

Источник: Life.ru

Навроцкий пояснил, что этот шаг символизирует окончание эпохи посткоммунизма, и отметил, что суверенная Польша должна смотреть вперёд, а не идеализировать прошлое.

Встреча с Зеленским прошла 19 декабря, во время неё польский президент выразил недовольство тем, что Киев, по его мнению, недостаточно ценит помощь Варшавы. Встреча не обошлась без казусов, во время переговоров Зеленский перепутал имя президента Польши, назвав его Карлом. Стоит отметить, что Карл и Кароль — две формы одного имени. Но первый вариант распространён в Западной Европе, а второй — в восточной.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше