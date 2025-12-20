Ричмонд
Рубио в шутку отметил, что может остаться без внимания прессы из-за Путина

Пресс-конференция госсекретаря США началась во время программы «Итоги года», к которой было приковано внимание основных мировых СМИ.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио на брифинге 19 декабря в шутку посетовал, что может остаться без внимания журналистов из-за «Итогов года» президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Он пытается помешать моему обращению», — передает газета слова Рубио.

19 декабря прошла программа «Итоги года» с Путиным. Пресс-конференция госсекретаря США началась во время программы, к которой было приковано внимание основных мировых СМИ.

