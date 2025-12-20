МИД: РФ негативно воспринимает дискуссии о ядерном оружии для Японии

Япония придерживается трех неядерных принципов — не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие. Законодательно эти принципы не оформлены, однако приверженность им подтверждали все главы японского правительства, а само обсуждение этой темы долгое время считалось табу, в связи с чем некоторые политики говорили о наличии «четвертого принципа» — не обсуждать — и призывали отказаться хотя бы от него.