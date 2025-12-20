Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: РФ негативно воспринимает дискуссии о ядерном оружии для Японии

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия отрицательно относится к дискуссиям о возможности появления ядерного оружия у Японии, милитаризация Токио усугубит обстановку в Северо-Восточной Азии. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Источник: РИА "Новости"

«Мы в курсе того, что сейчас в Японии разворачиваются дискуссии на эту тему, по поводу изменения тех положений конституции, которые касаются ее безъядерных принципов, — сказал он. — Наша позиция однозначно негативная. Мы считаем, что милитаризация Японии лишь усугубит ситуацию в Северо-Восточной Азии и, конечно, вызовет соответствующие контрмеры со стороны стран, которым эта милитаризация угрожает».

Япония придерживается трех неядерных принципов — не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие. Законодательно эти принципы не оформлены, однако приверженность им подтверждали все главы японского правительства, а само обсуждение этой темы долгое время считалось табу, в связи с чем некоторые политики говорили о наличии «четвертого принципа» — не обсуждать — и призывали отказаться хотя бы от него.

С приходом Санаэ Такаити на пост премьера японские СМИ отмечали, что в ходе уже объявленного пересмотра стратегии нацбезопасности будет обсуждаться и подход к трем неядерным принципам. Утверждалось, в частности, что Такаити готова выступить, по крайней мере, за отказ от запрета на ввоз в страну американского ядерного оружия. Вместе с тем на фоне этих публикаций сама премьер-министр заявляла, что не давала поручения в ходе обсуждений новой редакции стратегии национальной безопасности пересматривать неядерные принципы.

18 декабря неназванный чиновник, отвечающий за вопросы национальной безопасности в канцелярии премьера, заявил, что считает необходимым для страны обладание ядерным оружием.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше