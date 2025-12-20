Идут снести Зеленского: Одесса хочет Майдан с баррикадами и захватом зданий

Эксперты прогнозируют, что локальные протесты, которые возникают на Украине, в итоге перерастут в бунты и свержение Зеленского. Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров рассказал aif.ru, как будут развиваться события, и почему нынешнего главу киевского режима в скором захотят устранить даже его европейские партнеры.
Одесса готовится к Майдану.
На днях в Одессе люди из-за продолжительного отсутствия тепла, воды и света в квартирах перекрыли автомагистрали. Их требования понятны. Вакаров подчеркнул, что если ситуация не изменится, то жителей города ждет голод, который подтолкнет их к более радикальным действиям.
«Блэкаут, который практически уже почти неделю в Одессе, не может просто так продолжаться. Это же город-миллионник. И понятно, когда отключают на продолжительное время свет, сначала появляется проблема — негде зарядить гаджеты, а потом идет по нарастающей. Нет света — перестают работать котельные, значит, нет и тепла. При снижении температуры воздуха на улице появляется угроза, что перестанут работать канализации, кое-где это в городе уже происходит. Происходящее сейчас — предпоследняя стадия перед началом голода. Ведь все идет к тому, что перестанет ходить транспорт, перестанут привозить продукты питания», — сказал политолог.
Для жителей Одессы тогда встанет один вопрос: как выжить?
«Поэтому, конечно же, ситуация может привести не только к бунту, а к массовому бунту, то есть не местечковым стихийным выступлением, как сейчас, а организованному протесту», — поделился Вакаров.
Эксперт не исключил, что в дальнейшем одесситы начнут устанавливать палатки и захватывать административные здания.
«В квартирах нет тепла, света, приготовить еду возможности нет, тогда решат делать это на улице, будут ставить палатки, разжигать костры, занимать территорию», — сказал Вакаров.
Дальше последует захват административных зданий, добавил эксперт.
«Люди придут туда, где сидят местные чиновники, сотрудники ТЦК — они же все с теплом и светом. А в домах обычных граждан холодно и голодно. Люди придут и скажут: “Вы — наша власть, мы вас избирали. Вам тепло, а нам холодно, поэтому давайте делитесь”», — заметил Вакаров.
По его словам, те, кто может все организовать, направить потоки куда нужно и добиться поставленной цели, конечно же, есть или найдутся.
«Кто это может быть? Местные бизнесмены, которые понимают, что много теряют, обычные граждане, выделившиеся из массы в процессе протестов», — сказал Вакаров.
Эксперт констатировал, что одесситы прекрасно понимают, к чему все идет, видят, как наносятся удары по портам, осознают реалии происходящего в зоне СВО, где ВСУ терпят поражение, и не хотят себя отожествлять с украинской властью, брать на себя ответственность за действия и решения нынешних киевских политиков.
Одесские протесты перекинутся в Сумы.
Массовые протесты из-за отсутствия отопления, воды и электричества из Одессы могут перекинуться в Сумы, заметил Вакаров. В этом северном городе очень многие люди сидят в блэкауте уже около трех недель.
«На юге Украины еще более-менее погода устойчивая, на севере же холоднее. Возьмем, к примеру, Сумы, где проживает 250−300 тысяч граждан. Там блэкаут частичный уже около трех недель, и мотив у людей выходить на улицу даже более серьезный, чем у жителей Одессы. Но протестов нет. Не организованы они только потому, что местная власть давит, подавляет все. Но рано или поздно все, что творится в Одессе, перекинется и на Сумы, где тоже найдутся активисты, готовые повести за собой людей», — сказал Вакаров.
Самый большой бунт ожидается в Киеве.
Что касается Киева, то там протестные акции прогнозируются куда более жесткие, чем в Одессе. А все потому, что в столице развернется борьба за власть.
«На этой неделе Кличко давал интервью немецкой прессе и говорил о том, что коррупция вокруг Зеленского подрывает доверие западных партнеров, а также доверие граждан к центральной власти внутри страны. Это уже политические лозунги. Можно обозначить: политическая борьба за власть уже началась. Кличко четко дал понять, что находится к Зеленскому в оппозиции», — сказал Вакаров.
По мнению политолога, именно Кличко или кто-то из его окружения возглавит протесты, и требования людей вернуть в дома воду, свет и тепло будут использованы для политических целей.
Кроме того, к протестам могут присоединиться некоторые европейские и американские политики.
«Все эти составляющие могут заиграть очень серьезно в протестных акциях в Киеве», — констатировал Вакаров.
Зеленского скоро свергнут.
В конечном счете, сделал вывод эксперт, Зеленский будет свергнут. Как именно он покинет кресло главы киевского режима, зависит в том числе от него самого.
«Президент США Дональд Трамп простым языком объяснил Зеленскому, что он должен торопиться с мирным планом, потому что, если торопиться не будет, Россия передумает. А что значит передумает: продолжит военные действия, продолжит “выносить” энергосистему и порты. Это же не прекратится», — сказал Вакаров.
Эксперт отметил, что сам Зеленский, по всей видимости, не осознает, что происходит вокруг, делает заявления, после которых все везде вскоре поймут, что его нужно убирать.
Напомним, на пресс-конференции в Брюсселе глава киевского режима обозначил, что позиция США по членству Украины в НАТО может измениться, когда «поменяются политики или кто-то умрет».
«По сути, Зеленский намекнул на смерть Трампа. И это уже ни в какие ворота не лезет. Таким образом, он сам подсказывает всему миру, что лично он является угрозой для мира. Не украинская власть, даже не европейцы, а лично он. Рано или поздно это увидят все, и будут приняты решения по его устранению от власти — не в физическом, а политическом смысле. Просто решат, что его надо снять, и всё», — подытожил Вакаров.