Рубио пошутил, что прямая линия Путина отвлекает внимание от брифинга в Госдепе

Госсекретарь США Марко Рубио с юмором отреагировал на то, что его итоговый брифинг совпал с прямой линией президента России Владимира Путина. В ходе пресс-конференции, доступной на YouTube-канале Госдепартамента, один из журналистов обратил внимание на этот факт.
«Сегодня? Он [Путин] пытается наступить на мои сообщения», — пошутил в ответ американский чиновник.
Когда представитель прессы напомнил, что общение российского лидера с гражданами длилось более четырех часов, Рубио в той же шутливой манере заметил, что собравшимся журналистам не стоит об этом беспокоиться. Его пресс-конференция будет длиться чуть более двух часов.
На том же брифинге Марко Рубио заявил об исключительной роли Соединенных Штатов в организации переговоров между Россией и Украиной. Он пояснил, что Вашингтон старается понять позиции обеих сторон, чтобы добиться соглашения. По словам госсекретаря, компромисс может быть достигнут уже на текущей неделе, а переговоры американской стороны с украинскими представителями запланированы на 19 и 20 декабря.
Напомним, прямая линия Владимира Путина «Итоги года» состоялась 19 декабря. В ходе эфира, длившегося 4 часа 27 минут, российский лидер ответил более чем на 80 вопросов. В своем выступлении он заявил о готовности России немедленно прекратить боевые действия при выполнении условий Москвы по гарантиям безопасности.
Отвечая на вопрос журналиста британского издания BBC в ходе программы «Итоги года-2025» о возможности проведения новых Специальных военных операций, президент России Владимир Путин дал чёткий и обусловленный ответ. Глава государства заявил, что таких операций не будет, но при одном принципиальном условии.
Путин в ходе прямой линии в очередной раз заявил о стремлении решить конфликт на Украине мирными средствами. Глава государства подчеркнул, что позиция России по данному вопросу остается неизменной и основывается на ранее сформулированных подходах к урегулированию ситуации.
Также президент выразил надежду, что в предстоящем году все стороны украинского конфликта будут жить в условиях мира.