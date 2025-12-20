Рубио пошутил, что прямая линия Путина отвлекает внимание от брифинга в Госдепе

На том же брифинге Марко Рубио заявил об исключительной роли Соединенных Штатов в организации переговоров между Россией и Украиной. Он пояснил, что Вашингтон старается понять позиции обеих сторон, чтобы добиться соглашения. По словам госсекретаря, компромисс может быть достигнут уже на текущей неделе, а переговоры американской стороны с украинскими представителями запланированы на 19 и 20 декабря.