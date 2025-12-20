Джонсон: партизаны являются главной угрозой для армии США в Венесуэле

США объясняют свое военное присутствие в Карибском регионе необходимостью борьбы с наркоторговлей. В сентябре и октябре американские вооруженные силы неоднократно применялись для уничтожения у побережья Венесуэлы катеров, которые, по утверждению Вашингтона, использовались для перевозки наркотиков. В конце сентября телеканал NBC сообщил, что американские военные прорабатывают варианты нанесения ударов по наркоторговцам на территории боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября заявил, что дни Николаса Мадуро на посту главы государства сочтены, при этом подчеркнул отсутствие планов военных действий против страны. Власти Венесуэлы расценили эти шаги как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, а также как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.