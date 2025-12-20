Ричмонд
Трамп допустил новый шатдаун в США в конце января 2026 года

Президент США Дональд Трамп допустил, что в конце января 2026 года может произойти новый шатдаун — приостановка работы федеральных госучреждений из-за срыва бюджетного согласования.

Он считает, что виновниками нового финансового кризиса могут стать демократы. Это грозит правительству после 30 января.

«Тридцатого января может быть забастовка, может быть очередной шатдаун», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками.

Напомним, в середине ноября Трамп подписал закон о продлении финансирования правительства до 30 января 2026 года. Это положило конец рекордному 43-дневному шатдауну. Тогда Трамп заявил, что госаппарат возвращается к нормальной работе, обвинив в случившемся демократов. По его словам, из-за действий оппонентов в США отменили или отложили 20 тысяч авиарейсов, более миллиона госслужащих остались без зарплаты, а малоимущие не получали продовольственную помощь.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

