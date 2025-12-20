Мирзиёев предложил запустить Программу по улучшению качества воздуха в Центральной Азии

По словам президента, программа будет ориентирована на внедрение передовых решений в области мониторинга, фильтрации и снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. Важную роль в этом процессе отведут сотрудничеству с Японией, чей опыт в вопросах экологической безопасности и современных технологиях планируется активно использовать.