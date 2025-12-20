Ричмонд
Мирзиёев предложил запустить Программу по улучшению качества воздуха в Центральной Азии

Vaib.uz (Узбекистан. 20 декабря). Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на первом саммите «Центральная Азия + Япония» инициировал запуск масштабной региональной Программы по улучшению качества воздуха. Новый проект призван объединить усилия стран региона в борьбе с загрязнением атмосферы и создании более устойчивой экологической среды для населения.

Источник: Vaib.Uz

По словам президента, программа будет ориентирована на внедрение передовых решений в области мониторинга, фильтрации и снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. Важную роль в этом процессе отведут сотрудничеству с Японией, чей опыт в вопросах экологической безопасности и современных технологиях планируется активно использовать.

Кроме того, глава государства предложил принять совместный План действий в области борьбы с изменением климата и охраны окружающей среды. Документ должен включать конкретные проекты по решению экологических проблем Приаралья, внедрению водосберегающих технологий, а также созданию нового формата регулярных встреч глав профильных ведомств стран Центральной Азии.

Ожидается, что реализация этих инициатив не только поможет справиться с существующими вызовами, но и даст мощный импульс для развития регионального сотрудничества в сфере экологии, устойчивого развития и инноваций.