WP: в США отменили запрет Байдена на использование противопехотных мин

Администрация президента США Дональда Трампа отменила запрет на использование противопехотных мин вооруженными силами страны, введенный при экс-президенте Джо Байдене.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа отменила запрет на использование противопехотных мин вооруженными силами страны, введенный при экс-президенте Джо Байдене. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на изученный документ.

По данным издания, отменена политика, действовавшая со времен предыдущей администрации и запрещавшая применение противопехотных мин за исключением Корейского полуострова.

Газета указывает, что соответствующий документ от 2 декабря подписан министром войны США Питом Хегсетом. В нем отмечается, что снятие ограничений должно «преумножить силу» Соединенных Штатов в одной из самых опасных ситуаций в сфере безопасности за всю историю.

Как пишет Washington Post, в документе также содержится призыв в течение 90 дней разработать новую политику США по применению противопехотных мин.

Кроме того, в материале говорится, что Соединенные Штаты отменили программу гуманитарных действий в отношении мин, предусматривавшую поддержку других стран в работах по обезвреживанию наземных мин.

Ранее Трамп предупредил о новом шатдауне в США в январе.

