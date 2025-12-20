WP: в США отменили запрет Байдена на использование противопехотных мин

Газета указывает, что соответствующий документ от 2 декабря подписан министром войны США Питом Хегсетом. В нем отмечается, что снятие ограничений должно «преумножить силу» Соединенных Штатов в одной из самых опасных ситуаций в сфере безопасности за всю историю.