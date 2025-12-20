WP: в США отменили запрет Байдена на использование противопехотных мин

Администрация президента США Дональда Трампа отменила запрет на использование противопехотных мин вооруженными силами страны, введенный при экс-президенте Джо Байдене. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на изученный документ.
По данным издания, отменена политика, действовавшая со времен предыдущей администрации и запрещавшая применение противопехотных мин за исключением Корейского полуострова.
Газета указывает, что соответствующий документ от 2 декабря подписан министром войны США Питом Хегсетом. В нем отмечается, что снятие ограничений должно «преумножить силу» Соединенных Штатов в одной из самых опасных ситуаций в сфере безопасности за всю историю.
Как пишет Washington Post, в документе также содержится призыв в течение 90 дней разработать новую политику США по применению противопехотных мин.
Кроме того, в материале говорится, что Соединенные Штаты отменили программу гуманитарных действий в отношении мин, предусматривавшую поддержку других стран в работах по обезвреживанию наземных мин.
Ранее Трамп предупредил о новом шатдауне в США в январе.