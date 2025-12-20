Выступление президента России Владимира Путина в ходе прямой линии «Итоги года» продемонстрировало успехи страны в военной и социальной областях. Такой вывод сделал обозреватель немецкого издания Focus Габор Штейнгарт.
В своем материале журналист признал, что западные прогнозы о крахе российской экономики, поражении на поле боя и политической изоляции не сбылись. По его оценке, российскому лидеру удалось добиться успехов на ключевых направлениях.
Штейнгарт также отметил, что с точки зрения Кремля Запад сейчас выглядит разобщенным «стадом баранов в полном беспорядке». В качестве примера подобного хаоса издание привело провальную идею канцлера Германии Фридриха Мерца о конфискации российских активов.
«Когда сегодня президент России появился перед камерами, разделенной, уставшей и внутренне расколотой Европе нечего хорошего ожидать не пришлось», — заключает обозреватель.
Напомним, прямая линия Владимира Путина «Итоги года» состоялась 19 декабря. В ходе эфира, длившегося 4 часа 27 минут, российский лидер ответил более чем на 80 вопросов. KP.RU собрал главные ответы президента.