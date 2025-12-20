Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативы по развитию сотрудничества между ЦА и Японией

В своем выступлении глава Узбекистана отметил, что более 20 лет назад именно Япония выступила инициатором первого диалога в формате «Центральная Азия плюс». Прочной основой для развития многогранного сотрудничества между Центральной Азией и Японией являются глубокие исторические связи, берущие начало еще со времен Великого шелкового пути.