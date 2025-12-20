Полковник Ходаренок: ВС РФ нужно готовиться к «подаркам» от ВСУ на Новый год

Как сложится обстановка во время нового 2026 года на фронтах СВО, пока ясного ответа нет. Это связано с тем, удастся ли администрации Белого дома добиться согласия воюющих сторон на мирный план президента Дональда Трампа к католическому Рождеству 25 декабря (а этого явно желает американский лидер). А между тем время стремительно истекает, и каких-либо известий со знаком плюс по этому поводу пока в публичном поле нет.