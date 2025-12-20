Рубио пошутил, что может остаться без внимания СМИ из-за Путина

На пресс-конференции 19 декабря госсекретарь США Марко Рубио в ироничной форме выразил опасение, что его выступление останется незамеченным журналистами из-за прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом сообщила газета The New York Times.
«Он пытается помешать моему обращению», — цитирует издание слова Рубио.
19 декабря состоялась программа «Итоги года» с Владимиром Путиным. Пресс-конференция госсекретаря США совпала по времени с этим событием, привлекшим пристальное внимание ведущих мировых средств массовой информации.
«Итоги года» продолжались 4 часа 27 минут, в течение которых президент РФ ответил на 77 вопросов различной тематики. Объединение формата прямой линии и пресс-конференции с участием Владимира Путина использовали в четвертый раз. Количество запросов, поступивших на прямую линию с президентом, превысило три миллиона.