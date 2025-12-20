Ранее пресс-служба министерства обороны Молдавии сообщала, что НАТО направила республике партию помощи, в том числе шлемы и костюмы против радиационных, химических и биологических угроз. До этого минобороны Молдавии публиковало фотографии и видео учений с крупнокалиберными дальнобойными мобильными 155-миллиметровыми гаубицами ATMOS, произведенными в Израиле. В ведомстве не сообщали о планах закупки этой техники, а также не публиковали отчет о ее получении.
«Безусловно, когда в соседнем государстве появляются новые вооружения, это не может не вызывать тревогу. Возникают вопросы, почему это делается в тайне от общественности, какое еще оружие могло быть поставлено таким “секретным” образом. Люди понимают, что эти системы имеют наступательный характер, это не средство обороны. И такого наступательного оружия у Молдовы становится все больше», — сказал Красносельский.
Страны Запада и нынешняя власть Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.