Россия выступила против появления ядерного оружия у Японии

«Мы в курсе того, что сейчас в Японии разворачиваются дискуссии на эту тему, по поводу изменения тех положений конституции, которые касаются её безъядерных принципов. Наша позиция однозначно негативная. Мы считаем, что милитаризация Японии лишь усугубит ситуацию в Северо-Восточной Азии и, конечно, вызовет соответствующие контрмеры со стороны стран, которым эта милитаризация угрожает», — подчеркнул Руденко.
Любые попытки пересмотра Японией своих подходов в сфере ядерного оружия рассматриваются Москвой как дестабилизирующий фактор. По словам Руденко, наращивание военного потенциала Токио неизбежно приведёт к ответным шагам со стороны государств региона, чувствующих угрозу своей безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон ведёт переговоры с Москвой и Пекином по теме денуклеаризации. По его словам, все три страны якобы заинтересованы в сокращении ядерных вооружений. Американский лидер уточнял, что обсуждал этот вопрос, в том числе с китайской стороной и речь шла именно о ядерном оружии.
