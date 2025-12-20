Россия выступила против появления ядерного оружия у Японии

«Мы в курсе того, что сейчас в Японии разворачиваются дискуссии на эту тему, по поводу изменения тех положений конституции, которые касаются её безъядерных принципов. Наша позиция однозначно негативная. Мы считаем, что милитаризация Японии лишь усугубит ситуацию в Северо-Восточной Азии и, конечно, вызовет соответствующие контрмеры со стороны стран, которым эта милитаризация угрожает», — подчеркнул Руденко.