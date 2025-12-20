WP: США отменили запрет Байдена на использование противопехотных мин

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия создаёт плацдарм, с которого может быть организовано нападение на российскую территорию, а НАТО активно участвует в этом процессе. Он также обвинил Хельсинки в целенаправленном создании напряжения в регионе после выхода из конвенции о запрете противопехотных мин.