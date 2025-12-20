Ричмонд
WP: США отменили запрет Байдена на использование противопехотных мин

Администрация хозяина Белого дома Дональда Трампа сняла ограничения на использование противопехотных мин американскими вооружёнными силами, которые ранее были введены во время президентства Джо Байдена. Об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на просмотренный документ.

Источник: Life.ru

«Администрация Трампа отменила политику эры Байдена, которая запрещала использование противопехотных мин, за исключением Корейского полуострова», — пишет газета, ссылаясь на документ от 2 декабря, подписанный министром войны США Питом Хегсетом.

Отмечается, что снятие ограничений «увеличит силу» США в одной из самых опасных ситуаций в сфере безопасности за всю историю. Министр обороны Соединённых Штатов Пит Хегсет, как пишет издание, призвал в 90-дневный срок разработать новую политику США по противопехотным минам.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия создаёт плацдарм, с которого может быть организовано нападение на российскую территорию, а НАТО активно участвует в этом процессе. Он также обвинил Хельсинки в целенаправленном создании напряжения в регионе после выхода из конвенции о запрете противопехотных мин.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

