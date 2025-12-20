«Администрация Трампа отменила политику эры Байдена, которая запрещала использование противопехотных мин, за исключением Корейского полуострова», — пишет газета, ссылаясь на документ от 2 декабря, подписанный министром войны США Питом Хегсетом.
Отмечается, что снятие ограничений «увеличит силу» США в одной из самых опасных ситуаций в сфере безопасности за всю историю. Министр обороны Соединённых Штатов Пит Хегсет, как пишет издание, призвал в 90-дневный срок разработать новую политику США по противопехотным минам.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия создаёт плацдарм, с которого может быть организовано нападение на российскую территорию, а НАТО активно участвует в этом процессе. Он также обвинил Хельсинки в целенаправленном создании напряжения в регионе после выхода из конвенции о запрете противопехотных мин.
