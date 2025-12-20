Она пояснила, что изначально нейтральное слово «подсвинки», обозначающее поросёнка определённого возраста, в данном контексте приобретает отрицательную окраску, выражая оценку политической несостоятельности. Филолог отметила, что приставка «под-» в русском языке может означать нахождение ниже чего-либо, что придаёт лексеме смысл не достигшего самостоятельности. Учёный добавила, что ключевое значение формируется в сочетании с прилагательным «европейские», указывает на отсутствие суверенитета у обозначаемых стран.
«Словосочетание “европейские подсвинки” вполне может войти в состав словаря 2025 года как афористическое высказывание», — заявила Фадеева.
Эксперт также провела параллель с известным библейским изречением «Не мечите бисер перед свиньями», подчеркнув образную силу русской речи. Она заключила, что подобные меткие слова не только констатируют факты, но и помогают образованному обществу адекватно осмыслить происходящее.
Напомним, что недавно президент России Владимир Путин высказался относительно европейских политиков, которые, стремились к дестабилизации России. Он охарактеризовал их как «подсвинков», отметив, что Европа пыталась восстановить своё былое влияние и добиться реванша. Эти слова российского лидера вызвали обеспокоенность среди политических деятелей в странах Европейского союза.
