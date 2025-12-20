Словосочетание Путина «европейские подсвинки» может войти в словарь

Она пояснила, что изначально нейтральное слово «подсвинки», обозначающее поросёнка определённого возраста, в данном контексте приобретает отрицательную окраску, выражая оценку политической несостоятельности. Филолог отметила, что приставка «под-» в русском языке может означать нахождение ниже чего-либо, что придаёт лексеме смысл не достигшего самостоятельности. Учёный добавила, что ключевое значение формируется в сочетании с прилагательным «европейские», указывает на отсутствие суверенитета у обозначаемых стран.