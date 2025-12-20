В Госдуме нашли способы борьбы с «эффектом Долиной»

Депутаты ГД отметили, что при покупке недвижимости не должно быть третьего лица.
Фракция «Справедливая Россия» подготовила пакет законодательных инициатив, направленных на решение проблемы мошенничеств, связанных с так называемым «эффектом Долиной». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, предложенные меры предполагают, в частности, введение «периода охлаждения» при сделках с недвижимостью.
«Эффект конечно подстегнул интерес. Фракция “Справедливая Россия” предложила вариант решения проблемы. Первое это то, что должен быть период охлаждения, когда участники сделки принимают окончательное решение по плате и продаже квартиры. Далее деньги должны быть на специальном депозите, то есть нельзя их куда-нибудь умыкнуть», — заявил Аксаков для ТАСС.
Он отметил, что только после окончания периода охлаждения и завершения всех необходимых действий по сделке деньги могут быть либо перечислены продавцу квартиры, либо возвращены лицу, которое их внесло, если было принято решение отказаться от продажи. Парламентарий также подчеркнул, что при приобретении недвижимости не должно быть третьего лица, через которое проходят расчеты. Дополнительно рассматривается предложение о обязательном участии в сделке юристов, которые будут подтверждать ее корректность, добавил он.
Повышенное внимание к таким мошенническим схемам возникло после истории, произошедшей с певицей Ларисой Долиной. В августе 2024 года стало известно, что она стала жертвой телефонных мошенников, звонивших с территории Украины, и в результате лишилась своей квартиры. Впоследствии Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной, это решение было оставлено в силе Мосгорсудом, а 27 ноября Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на акты нижестоящих инстанций. Последней судебной инстанцией для обжалования стал Верховный суд РФ, куда обратилась покупательница квартиры Полина Лурье.
16 декабря он завершил рассмотрение спора по поводу квартиры Долиной, ранее по искам в судах нижестоящих инстанций сделки ее продажи Лурье были признаны недействительными. Согласно решению Верховного суда РФ, право собственности закреплено за Лурье, а проживание Долиной в квартире признано незаконным, в связи с чем она обязана освободить помещение. Вопрос о принудительном выселении певицы и членов ее семьи будет рассматриваться Московским городским судом.