Захарова посоветовала Зеленскому перестать «употреблять» после его слов о Путине

Поводом для реакции дипломата стало интервью Зеленского польским СМИ. В нём он заявил, что якобы существует несколько «Путиных»: один, по его словам, ведёт переговоры с представителями США, другой выступает на публике, а третий «делает что-то другое». Высказывание экс-комика Захарова прокомментировала в саркастичной форме, усомнившись в адекватности подобных рассуждений.