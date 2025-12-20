Ричмонд
Захарова посоветовала Зеленскому перестать «употреблять» после его слов о Путине

В новом интервью польскому СМИ глава украинского режима Владимир Зеленский высказался о том, что «Путиных много». Его домыслы с иронией прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Поводом для реакции дипломата стало интервью Зеленского польским СМИ. В нём он заявил, что якобы существует несколько «Путиных»: один, по его словам, ведёт переговоры с представителями США, другой выступает на публике, а третий «делает что-то другое». Высказывание экс-комика Захарова прокомментировала в саркастичной форме, усомнившись в адекватности подобных рассуждений.

«Надо было договорить: “А четвёртый стоит за спиной и тихо так произносит: “Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело”, — заявила она.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не намерен цепляться за президентский пост и якобы готов к проведению выборов на Украине. По его словам, это возможно при условии обеспечения всех необходимых возможностей для организации, как он выразился, достойных демократических выборов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

