Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией уничтожили 27 украинских дронов. Военная операция, день 1396-й

За ночь силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. Ночью завершилась встреча делегаций Украины и США в Майами. В аэропортах Ярославля и Иваново вводились временные ограничения полетов. Военнослужащие ВСУ бежали со своих позиций в Харьковской области после ударов российских войск, сообщает ТАСС. Европейского кредита в размере €90 млрд Украине недостаточно, заявил министр финансов страны Сергей Марченко. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

09:03 Трамп анонсировал поездку в штат Флорида, где в Майами проходят переговоры по Украине. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

«Мы собираемся на короткое время во Флориду, в основном по работе. У нас запланировано много встреч», — сказал он.

По сведениям Reuters, спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев уже летит в Майами для встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

08:50 После отражения ночной атаки украинских БПЛА в Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

08:38 В Воронежской области беспилотники ВСУ ночью атаковали Воронеж, Острогожский, Лискинский и Бутурлиновский районы, сообщил губернатор Александр Гусев. Сведений о пострадавших к настоящему времени нет. В Минобороны рассказали о десяти сбитых в регионе дронах.

08:29 Европейского кредита в размере €90 млрд Украине недостаточно, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, странам ЕС надо и дальше работать над «репарационным кредитом» с изъятием замороженных российских активов.

08:22 Военнослужащие ВСУ бежали со своих позиций в Харьковской области после ударов российских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ. Уточняется, что речь идет о подразделениях 72-й отдельной мехбригады и 127-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ.

08:16 В аэропортах Ярославль и Иваново утром вводились временные ограничения полетов, сообщили в Росавиации. К настоящему времени они сняты.

08:11 Ночью в Майами завершилась встреча украинской делегации с представителями США и стран Европы, сообщил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров.

По его словам, во время переговоров были достигнуты договоренности о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время, о чем он проинформировал президента страны Владимира Зеленского.

08:05 За ночь дежурные силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Десять дронов уничтожены над Белгородской областью, десять — над Воронежской областью, по два — над Курской и липецкой областями, а также акваторией Азовского моря, и один — над Брянской областью.

08:00 Сегодня 1396-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше