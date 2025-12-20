Над Россией уничтожили 27 украинских дронов. Военная операция, день 1396-й

09:03 Трамп анонсировал поездку в штат Флорида, где в Майами проходят переговоры по Украине. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
«Мы собираемся на короткое время во Флориду, в основном по работе. У нас запланировано много встреч», — сказал он.
По сведениям Reuters, спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев уже летит в Майами для встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
08:50 После отражения ночной атаки украинских БПЛА в Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
08:38 В Воронежской области беспилотники ВСУ ночью атаковали Воронеж, Острогожский, Лискинский и Бутурлиновский районы, сообщил губернатор Александр Гусев. Сведений о пострадавших к настоящему времени нет. В Минобороны рассказали о десяти сбитых в регионе дронах.
08:29 Европейского кредита в размере €90 млрд Украине недостаточно, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, странам ЕС надо и дальше работать над «репарационным кредитом» с изъятием замороженных российских активов.
08:22 Военнослужащие ВСУ бежали со своих позиций в Харьковской области после ударов российских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ. Уточняется, что речь идет о подразделениях 72-й отдельной мехбригады и 127-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ.
08:16 В аэропортах Ярославль и Иваново утром вводились временные ограничения полетов, сообщили в Росавиации. К настоящему времени они сняты.
08:11 Ночью в Майами завершилась встреча украинской делегации с представителями США и стран Европы, сообщил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров.
По его словам, во время переговоров были достигнуты договоренности о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время, о чем он проинформировал президента страны Владимира Зеленского.
08:05 За ночь дежурные силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Десять дронов уничтожены над Белгородской областью, десять — над Воронежской областью, по два — над Курской и липецкой областями, а также акваторией Азовского моря, и один — над Брянской областью.
08:00 Сегодня 1396-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.