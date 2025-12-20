В Норвегии шокированы поведением генсека НАТО Рютте после его слов о «папочке-Трампе»

По словам дипломата, местные обозреватели были шокированы, когда Рютте в ходе саммита альянса назвал Трампа «папочкой», а затем неоднократно позволял себе откровенную лесть. Корчунов привёл мнение бывшего представителя Норвегии при НАТО Кая Эйде, который назвал заявления политика непоследовательными и служащими для нагнетания чрезмерных страхов о войне в Европе.
Касаясь призывов Рютте к срочному наращиванию оборонных расходов для предотвращения крупной войны Корчунов констатировал, что норвежские власти эти заявления не комментируют. По его словам, официальные лица предпочитают не выносить сор из избы.
«Пожалуй, добавить к такой оценке нечего», — сказал Корчунов.
Ранее на саммите, комментируя слова Трампа, Рютте заявил, что папочка иногда должен резко выражаться. Сам американский президент позднее согласился с этой ролью, отметив, что без него альянсу пришлось бы тяжело. Издание Politico сообщало, что некоторые европейские чиновники были раздражены подобострастным поведением генерального секретаря.
