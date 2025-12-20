Ричмонд
В Норвегии шокированы поведением генсека НАТО Рютте после его слов о «папочке-Трампе»

Норвежские политические эксперты ошеломлены поведением генерального секретаря НАТО Марка Рютте после его выражений в адрес президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал в беседе с РИА «Новости» посол России в Осло Николай Корчунов.

По словам дипломата, местные обозреватели были шокированы, когда Рютте в ходе саммита альянса назвал Трампа «папочкой», а затем неоднократно позволял себе откровенную лесть. Корчунов привёл мнение бывшего представителя Норвегии при НАТО Кая Эйде, который назвал заявления политика непоследовательными и служащими для нагнетания чрезмерных страхов о войне в Европе.

Касаясь призывов Рютте к срочному наращиванию оборонных расходов для предотвращения крупной войны Корчунов констатировал, что норвежские власти эти заявления не комментируют. По его словам, официальные лица предпочитают не выносить сор из избы.

«Пожалуй, добавить к такой оценке нечего», — сказал Корчунов.

Ранее на саммите, комментируя слова Трампа, Рютте заявил, что папочка иногда должен резко выражаться. Сам американский президент позднее согласился с этой ролью, отметив, что без него альянсу пришлось бы тяжело. Издание Politico сообщало, что некоторые европейские чиновники были раздражены подобострастным поведением генерального секретаря.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

