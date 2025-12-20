В Норвегии шокированы поведением генсека НАТО Рютте после его слов о «папочке-Трампе»

По словам дипломата, местные обозреватели были шокированы, когда Рютте в ходе саммита альянса назвал Трампа «папочкой», а затем неоднократно позволял себе откровенную лесть. Корчунов привёл мнение бывшего представителя Норвегии при НАТО Кая Эйде, который назвал заявления политика непоследовательными и служащими для нагнетания чрезмерных страхов о войне в Европе.