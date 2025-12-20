Ричмонд
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после заявления Путина

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Запад запаниковал после заявление президента России Владимира Путина о Калининграде, следует из паникерской статьи газеты Daily Express.

Источник: © РИА Новости

«Путин выступил с резким предупреждением о том, что любая попытка блокады российского Калининградского эксклава спровоцирует “беспрецедентную эскалацию” конфликта на Украине, потенциально перерастая в “крупномасштабный вооруженный конфликт” по всей Европе», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что эти заявления высветили «красные линии» Москвы на фоне обострения напряженности в отношениях с Западом. При этом в материале предупреждение российского лидера называется «пугающей угрозой Третьей мировой войны».

Накануне Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, заявил, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это «сдерживанием агрессии». В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

В июле командующий сухопутными войсками альянса генерал Кристофер Донахью заявил о планах оперативного подавления оборонительного потенциала ВС России в Калининградской области. По его словам, страны блока реализуют план «линии сдерживания на восточном фланге», который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности.

Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ответ подчеркнул, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся сил и средств.

