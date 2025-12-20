Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов

Напомним, об обысках в Мар-а-Лаго в 2022 году рассказал сам Трамп. По данным СМИ, обыски в его поместье продолжались более девяти часов, а участвовало в них по меньшей мере сто агентов ФБР. Позже появилось сообщение, что во время обысков изъяли 11 комплектов секретных документов.