Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов

Трамп вспомнил про иск о нарушениях при обысках.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп решил присудить себе 1 млрд долларов по иску о нарушениях при обыске в его имении в Мар-а-Лаго в 2022 году, но сделал он это в шутку.

«Этим решением я присуждаю себе 1 млрд долларов. Вообще-то, может, не стоит отдавать его на благотворительность, может, стоит оставить его себе», — заявил американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.

Трамп отметил, что давно подал иск, который относился к проведению у него обыска по делу о незаконном хранении секретных документов.

«Я подал в суд. Дональд Трамп судится с США. Дональд Трамп становится президентом и теперь должен урегулировать дело», — уточнил он.

При этом забирать деньги глава Белого дома отказался. «Нет-нет… я не хочу», — сказал Трамп.

Напомним, об обысках в Мар-а-Лаго в 2022 году рассказал сам Трамп. По данным СМИ, обыски в его поместье продолжались более девяти часов, а участвовало в них по меньшей мере сто агентов ФБР. Позже появилось сообщение, что во время обысков изъяли 11 комплектов секретных документов.

