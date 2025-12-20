Трамп назначил себе компенсацию в $1 млрд по иску о нарушениях при обыске

«Знаете, я подал иск и выигрываю дело. Есть только одна проблема: именно я должен его урегулировать. Другими словами, я подаю иск, и я же должен его урегулировать. Так что, может быть, я дам себе миллиард долларов и выделю все благотворительным фондам. Вообще-то, может, не стоит отдавать его на благотворительность, может, стоит оставить его себе», — сказал глава США.