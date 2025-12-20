Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назначил себе компенсацию в $1 млрд по иску о нарушениях при обыске

Президент США присудил себе миллиард долларов по иску о нарушениях при обыске в его частной резиденции Мар-а-Лаго.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов по иску о нарушениях при обыске ФБР в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом он рассказал во время выступления в городе Роки-Маунт.

«Знаете, я подал иск и выигрываю дело. Есть только одна проблема: именно я должен его урегулировать. Другими словами, я подаю иск, и я же должен его урегулировать. Так что, может быть, я дам себе миллиард долларов и выделю все благотворительным фондам. Вообще-то, может, не стоит отдавать его на благотворительность, может, стоит оставить его себе», — сказал глава США.

Трамп назвал ситуацию «странной», отметив, что президенту США придется «заключить сделку и договариваться с самим собой».

Напомним, летом 2022 года сотрудники ФБР изъяли в поместье Трампа коробки с секретными документами, обвинив политика в их ненадлежащем хранении. Через две недели действующий глава Белого дома обратился с жалобой в суд.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше