Трамп назначил себе компенсацию в $1 млрд по иску о нарушениях при обыске

Американский лидер Дональд Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов по иску о нарушениях при обыске ФБР в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом он рассказал во время выступления в городе Роки-Маунт.
«Знаете, я подал иск и выигрываю дело. Есть только одна проблема: именно я должен его урегулировать. Другими словами, я подаю иск, и я же должен его урегулировать. Так что, может быть, я дам себе миллиард долларов и выделю все благотворительным фондам. Вообще-то, может, не стоит отдавать его на благотворительность, может, стоит оставить его себе», — сказал глава США.
Трамп назвал ситуацию «странной», отметив, что президенту США придется «заключить сделку и договариваться с самим собой».
Напомним, летом 2022 года сотрудники ФБР изъяли в поместье Трампа коробки с секретными документами, обвинив политика в их ненадлежащем хранении. Через две недели действующий глава Белого дома обратился с жалобой в суд.