Дэвис: Заявление Путина о ненападении разрушило планы ЕС по Украине

Слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не собирается ни на кого нападать, нарушили планы Евросоюза по продолжению конфликта на Украине. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал подполковник в отставке Дэниэл Дэвис.

Источник: Life.ru

«Они готовы увидеть, как Украина будет разрушена, как их собственная экономика рухнет в попытке спасти Киев. Но Путин мастерски напомнил, что мяч на стороне Запада, а Россия всегда была открыта к переговорам», — сказал он.

Эксперт отметил, что европейским странам следует внимательнее отнестись к позиции российского лидера, в том числе к его заявлениям о коренных причинах украинского конфликта. По мнению Дэвиса, ЕС также стоит отказаться от шагов, связанных с незаконной конфискацией замороженных российских активов. Он подчеркнул, что Москва последовательно транслирует сигнал о готовности к диалогу при условии взаимного уважения и отсутствии угроз в свой адрес. По словам отставного подполковника, Россия ясно даёт понять, что не рассматривает вариант нападения ни при каких обстоятельствах.

Ранее Путин заявлял о готовности Москвы рассмотреть меры по обеспечению безопасности возможных выборов на Украине. По его словам, речь шла, в том числе о варианте временного воздержания от ударов по территории страны в день голосования.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

