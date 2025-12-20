Собеседник заявил, что командование ВСУ с ужасом начинает осознавать, что данный участок фронта становится очередной бойней для украинской пехоты. Он отметил, что часть разбитых в районе Северска формирований отступает в сторону Красного Лимана, где их ожидает продолжение тяжёлых боёв.
Источник добавил, что нехватка личного состава и резервов у противника ведёт к планомерному освобождению северной части Донецкой Народной Республики. По его словам, украинские чиновники и сами признают, что ситуация на Лиманском направлении для ВСУ складывается очень печальным образом.
Ранее глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов обозначил стратегическое значение Красного Лимана, заявив, что его освобождение проложит дорогу к Славянску. Он подчеркнул, что этот город, являющийся важным логистическим узлом для ВСУ и находящийся вблизи Краматорска, станет следующей целью для ВС РФ.
