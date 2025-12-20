Источник добавил, что нехватка личного состава и резервов у противника ведёт к планомерному освобождению северной части Донецкой Народной Республики. По его словам, украинские чиновники и сами признают, что ситуация на Лиманском направлении для ВСУ складывается очень печальным образом.