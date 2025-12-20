Ричмонд
Трамп признался, что очень хочет обозвать «умную, но гадкую» Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп признался, что не использует грубые слова в адрес бывшего госсекретаря и своего соперника на выборах-2016 Хиллари Клинтон только из уважения к своей жене. Об этом он сказал, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.

Источник: Life.ru

«Хиллари умная, но она гадкая. Я бы не хотел возвращаться домой к такой. Я хотел использовать слово на “с”, моя жена бы не обрадовалась. Моя жена всегда просит не использовать бранные слова», — сказал Трамп.

Ранее Life.ru сообщал, что Хиллари Клинтон резко раскритиковала планы президента США Дональда Трампа по строительству бального зала в Белом доме. Бывший госсекретарь заявила, что Трамп «разрушает» здание, подчеркнув, что «это не его дом, а наш».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

