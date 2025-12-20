Трамп признался, что очень хочет обозвать «умную, но гадкую» Хиллари Клинтон

«Хиллари умная, но она гадкая. Я бы не хотел возвращаться домой к такой. Я хотел использовать слово на “с”, моя жена бы не обрадовалась. Моя жена всегда просит не использовать бранные слова», — сказал Трамп.
Ранее Life.ru сообщал, что Хиллари Клинтон резко раскритиковала планы президента США Дональда Трампа по строительству бального зала в Белом доме. Бывший госсекретарь заявила, что Трамп «разрушает» здание, подчеркнув, что «это не его дом, а наш».
