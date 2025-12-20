Кирилл Дмитриев сообщил, что направляется в Майами

Издание Politico писало, что на этих выходных в Майами пройдут переговоры представителей России и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что 19 и 20 декабря в Майами переговоры проведут представители США и Украины. Постпред США при НАТО Мэтт Уитакер заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта перешло к «финальным деликатным переговорам».