Кирилл Дмитриев сообщил, что направляется в Майами

«На пути в Майами. Пока разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине, я вспомнил об этом видео с моей предыдущей поездки — свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи», — написал Дмитриев на своей странице в X.
Издание Politico писало, что на этих выходных в Майами пройдут переговоры представителей России и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что 19 и 20 декабря в Майами переговоры проведут представители США и Украины. Постпред США при НАТО Мэтт Уитакер заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта перешло к «финальным деликатным переговорам».
Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше