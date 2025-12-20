Ричмонд
Спецпредставитель Путина рассказал о поездке в США

Специальный представитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что направляется в Майами для переговоров с представителями США. Такой пост он опубликовал в соцсетях.

Дмитриев летит в Майами на переговоры.

«На пути в Майами. В то время как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки — свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи», — написал Дмитриев в соцсети Х на английском языке. Он также приложил фрагмент видео своей поездки.

Ранее издание Politico сообщило, что в ближайшие выходные в Майами ожидается встреча делегаций России и США, на которой планируется обсудить возможные пути урегулирования конфликта на Украине. По данным газеты, в переговорах будут участвовать Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер.

Также позже агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что Дмитриев выехал в Майами для переговоров. Они будут проходить без участия Киева.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
