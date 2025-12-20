Ветеран спецслужб Безверхний: Попытка угона МиГ-31 обернулась для Лондона фиаско

Безверхний напомнил, что это была не первая попытка спецслужб противника склонить российских лётчиков к измене. Ещё в марте 2022 года были вскрыты вербовочные подходы к пилотам самолётов Су-34. Им предлагали крупную денежную сумму за перелёт на территорию, контролируемую Киевом. Однако в обусловленное время противник получил не самолёт, а мощный ракетный удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области Украины.