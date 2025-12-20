Ричмонд
Ветеран спецслужб Безверхний: Попытка угона МиГ-31 обернулась для Лондона фиаско

Экс-руководитель контрразведки ФСБ Безверхний рассказал о провале украинских и британских спецслужб по угону МиГ-31.

Источник: Комсомольская правда

Попытка украинских и британских спецслужб организовать угон российского истребителя-перехватчика МиГ-31, оснащённого гиперзвуковым комплексом «Кинжал», завершилась полным провалом. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ, генерал-полковник Александр Безверхний.

По его словам, противник рассчитывал на крупный общественный резонанс, но вместо этого потерпел фиаско. Генерал отметил, что инцидент стал ярким подтверждением способности российских военных контрразведчиков получать информацию о готовящихся провокациях.

«Они [спецслужбы противника] рассчитывали на большой общественный резонанс, но потерпели фиаско», — указал он.

Безверхний напомнил, что это была не первая попытка спецслужб противника склонить российских лётчиков к измене. Ещё в марте 2022 года были вскрыты вербовочные подходы к пилотам самолётов Су-34. Им предлагали крупную денежную сумму за перелёт на территорию, контролируемую Киевом. Однако в обусловленное время противник получил не самолёт, а мощный ракетный удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области Украины.

Напомним, ФСБ России заявляла о предотвращении плана по угону истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Спецслужба указывала на причастность украинской военной разведки и их британских кураторов. По данным ведомства, злоумышленники предлагали летчикам три миллиона долларов и планировали направить угнанный самолет к базе НАТО в румынской Констанце для организации провокации.

В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
