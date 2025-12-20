Дмитриев вылетел в Майами, где могут пройти переговоры по Украине

Он опубликовал видеозапись своей прошлой поездки. На кадрах виден свет, пробивающийся сквозь тучи. Дмитриев сравнил эти облака с западными силами, которые пытаются подорвать мирный план США для Украины.
«На пути в Майами. В то время как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки — свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи», — написал он.
Украинская делегация уже пребывает на территории США. Согласно информации агентства Reuters, проведение трёхсторонних переговоров с участием США, России и Украины во Флориде не предполагается. Также исключается возможность каких-либо контактов Дмитриева с украинской стороной в переговорном процессе.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп анонсировал свои намерения посетить Флориду. Это заявление было сделано в преддверии потенциальных переговоров по украинскому конфликту, которые пройдут в Майами. Точные сроки его поездки в штат не были озвучены.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.