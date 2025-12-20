Ричмонд
Дмитриев вылетел в Майами, где могут пройти переговоры по Украине

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о своём вылете в Майами. Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети Х.

Он опубликовал видеозапись своей прошлой поездки. На кадрах виден свет, пробивающийся сквозь тучи. Дмитриев сравнил эти облака с западными силами, которые пытаются подорвать мирный план США для Украины.

«На пути в Майами. В то время как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки — свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи», — написал он.

Украинская делегация уже пребывает на территории США. Согласно информации агентства Reuters, проведение трёхсторонних переговоров с участием США, России и Украины во Флориде не предполагается. Также исключается возможность каких-либо контактов Дмитриева с украинской стороной в переговорном процессе.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп анонсировал свои намерения посетить Флориду. Это заявление было сделано в преддверии потенциальных переговоров по украинскому конфликту, которые пройдут в Майами. Точные сроки его поездки в штат не были озвучены.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше