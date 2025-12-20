Лукашенко обратился к сотрудникам КГБ, сказав про высокие требования

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 декабря, в субботу, поздравил личный состав и ветеранов Комитета государственной безопасности с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов государственной безопасности, сказав про высокие требования. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства отметил, что, созданная в самый знаковый период формирования белорусской государственности спецслужба, более ста лет находится на переднем рубеже защиты суверенных интересов. Он добавил, что из поколения в поколение сотрудники Комитета госбезопасности совершенствуют накопленный опыт, а также эффективно решают сложнейшие задачи, отвечая на вызовы национальной безопасности.
Александр Лукашенко выразил слова благодарности всем тем, кто остается верен традициям предшественников, каждый день отдает все свои силы, навыки, знания борьбе как с внешними, так и с внутренними угрозами, государству.
— Время предъявляет к вам беспрецедентно высокие требования: каждый ваш успех — весомый вклад в принятие ключевых политических решений, от которых зависит судьба страны и народа, — заявил президент.
Он адресовал особые слова признательности ветеранам органов КГБ. Лукашенко уточнил, что их преданность Отечеству и профессиональному долгу является лучшим примером и учителем для нынешних, а также будущих поколений чекистов.