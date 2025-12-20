Запад оказался в панике после слов Путина о последствиях блокады Калининграда

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что любые угрозы в адрес Калининградской области могут привести к невиданной эскалации, вплоть до крупномасштабного вооружённого конфликта. По его словам, подобные действия будут иметь серьёзные последствия, а все стороны должны ясно осознавать, что такие шаги способны спровоцировать развитие конфликта, масштабы которого мир ещё не видел за время СВО.