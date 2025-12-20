Запад оказался в панике после слов Путина о последствиях блокады Калининграда

«Путин выступил с резким предупреждением о том, что любая попытка блокады российского Калининградского эксклава спровоцирует “беспрецедентную эскалацию” конфликта на Украине, потенциально перерастая в “крупномасштабный вооруженный конфликт” по всей Европе», — говорится в материале.
Издание подчеркнуло, что заявление российского президента выявило «красные линии» Москвы на фоне обострения отношений с Западом. В материале подчёркивается, что предупреждение Путина рассматривается как «пугающая угроза Третьей мировой войны», вызывая тревогу среди западных политиков и экспертов.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что любые угрозы в адрес Калининградской области могут привести к невиданной эскалации, вплоть до крупномасштабного вооружённого конфликта. По его словам, подобные действия будут иметь серьёзные последствия, а все стороны должны ясно осознавать, что такие шаги способны спровоцировать развитие конфликта, масштабы которого мир ещё не видел за время СВО.
