Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин «вернул» микрофон журналисту BBC, у которого его случайно забрали

Российский лидер Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции с долей иронии обратил внимание на журналиста BBC Стива Розенберга, который пытался задать вопрос, но был сначала не замечен главой государства.

Источник: Life.ru

Инцидент произошел, когда Розенберг прервал начало своего вопроса, чтобы дать возможность президенту установить с ним визуальный контакт. После того как помощница забрала микрофон у иностранного корреспондента, в зале воцарилась неловкая тишина, которую сам Путин разрядил шутливым комментарием.

Президент, улыбнувшись, отметил, что если журналист решил, что его не видят, то логичным шагом было забрать у него микрофон, похвалив его за такое действие. После этого замечания Владимир Путин продолжил внимательно выслушивать вопрос корреспондента.

Напомним, 19 декабря прошла прямая линия лидера РФ, которая заняла в этом году 4 часа 27 минут. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.