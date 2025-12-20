Путин «вернул» микрофон журналисту BBC, у которого его случайно забрали

Инцидент произошел, когда Розенберг прервал начало своего вопроса, чтобы дать возможность президенту установить с ним визуальный контакт. После того как помощница забрала микрофон у иностранного корреспондента, в зале воцарилась неловкая тишина, которую сам Путин разрядил шутливым комментарием.
Президент, улыбнувшись, отметил, что если журналист решил, что его не видят, то логичным шагом было забрать у него микрофон, похвалив его за такое действие. После этого замечания Владимир Путин продолжил внимательно выслушивать вопрос корреспондента.
Напомним, 19 декабря прошла прямая линия лидера РФ, которая заняла в этом году 4 часа 27 минут.
