В США сделали неутешительный прогноз для Киева

Украина должна готовиться к продолжению боевых действий в 2026 году. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Источник: Life.ru

«Увидим, что будет в результате этих встреч в Майами, но Украина также должна быть готова к борьбе в 2026 году», — сказал он.

Он отметил, что США находятся в некотором противоречии: с одной стороны, им нужен мир, а с другой — чтобы Украина могла дать отпор. Он подчеркнул, что отсутствие мирного урегулирования уже этой зимой будет свидетельствовать о неизбежности дальнейших боевых действий.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине, возможно, удастся остановить ещё в этом году. Он подчеркнул, что Вашингтон не в силах заставить Киев или Москву подписать соглашение. По его словам, их задача — найти общие точки, по которым стороны могут договориться.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
