В США сделали неутешительный прогноз для Киева

«Увидим, что будет в результате этих встреч в Майами, но Украина также должна быть готова к борьбе в 2026 году», — сказал он.
Он отметил, что США находятся в некотором противоречии: с одной стороны, им нужен мир, а с другой — чтобы Украина могла дать отпор. Он подчеркнул, что отсутствие мирного урегулирования уже этой зимой будет свидетельствовать о неизбежности дальнейших боевых действий.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине, возможно, удастся остановить ещё в этом году. Он подчеркнул, что Вашингтон не в силах заставить Киев или Москву подписать соглашение. По его словам, их задача — найти общие точки, по которым стороны могут договориться.
