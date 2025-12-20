Европейское сообщество, по оценке издания, выглядит слабым и неспособным к консолидации. В материале подчёркивается, что западные страны воспринимаются российским лидером не как единый фронт, а как «беспорядочное месиво». В Focus также считают, что провал договорённостей об экспроприации российских активов свидетельствует о том, что «Путин одержал победу в Брюсселе, даже не присутствуя там».