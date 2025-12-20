Авторы публикации отмечают, что, несмотря на жёсткий санкционный режим, Россия продолжает успешно экспортировать продукцию и обеспечивать финансирование оборонного сектора, при этом военные расходы не подавляют остальные отрасли экономики. Кроме того, Западу не удалось добиться международной изоляции РФ: связи Москвы со странами за пределами западного блока укрепляются, а сотрудничество с Россией продолжают даже члены НАТО — Турция и Венгрия, причём последняя одновременно входит и в Евросоюз.
Европейское сообщество, по оценке издания, выглядит слабым и неспособным к консолидации. В материале подчёркивается, что западные страны воспринимаются российским лидером не как единый фронт, а как «беспорядочное месиво». В Focus также считают, что провал договорённостей об экспроприации российских активов свидетельствует о том, что «Путин одержал победу в Брюсселе, даже не присутствуя там».
Ответственность за сложившуюся ситуацию издание возлагает на самих европейских лидеров, которых характеризует как разобщённых, немотивированных и конфликтных.
Напомним, 19 декабря прошла прямая линия лидера РФ, которая заняла в этом году 4 часа 27 минут.
