Военкор заявил, что Путин на прямой линии снял главный вопрос по СВО

Журналист отметил, что при этом российский лидер подчеркнул готовность и желание завершить конфликт мирными средствами, но на основе принципов, озвученных им ещё в июне прошлого года в МИД, и только при устранении первопричин кризиса. Речь шла о полном выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Прогнозировать продолжительность СВО следует исходя из принципа «никаких договорнячков, никаких уступок по территориальному вопросу», подчеркнул журналист.