Военкор заявил, что Путин на прямой линии снял главный вопрос по СВО

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии окончательно определил позицию Москвы по специальной военной операции (СВО), заявив, что «русская земля — это не предмет компромисса». Об этом написал военкор Александр Коц в колонке для Кp.ru.

Журналист отметил, что при этом российский лидер подчеркнул готовность и желание завершить конфликт мирными средствами, но на основе принципов, озвученных им ещё в июне прошлого года в МИД, и только при устранении первопричин кризиса. Речь шла о полном выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Прогнозировать продолжительность СВО следует исходя из принципа «никаких договорнячков, никаких уступок по территориальному вопросу», подчеркнул журналист.

Ранее во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным журналистка Екатерина Березовская задала вопрос о специальной военной операции. Она отметила, что, хотя большинство обращений граждан касается социальной поддержки, темы войны и мира остаются в приоритете. Путин неоднократно давал понять, что Россия готова к мирным переговорам, но одновременно удовлетворён текущей динамикой на фронте.

