Express: Запад серьезно запаниковал после заявления Путина о Калининграде

Западные страны начали паниковать после заявлений президента России Владимира Путина о Калининградской области, пишет британская газета Daily Express.
Как отмечают журналисты издания, российский лидер предупредил, что любые попытки блокады Калининградского эксклава могут привести к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине и перерасти в «крупномасштабный вооруженный конфликт» в Европе.
Газета отмечает, что эти заявления обозначили «красные линии» Москвы на фоне роста напряженности в отношениях с западными странами. При этом в материале предупреждение Путина назвали «пугающей угрозой Третьей мировой войны».
Накануне президент России, говоря о возможной блокаде Калининградской области, заявил, что подобные действия приведут к к невиданной эскалации конфликта.