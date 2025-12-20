Кирилл Дмитриев заявил, что находится на пути в Майами

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отправился в Майами на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в соцсетях.
«На пути в Майами. Пока разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине, я вспомнил об этом видео со своей предыдущей поездки — свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи», — говорится в публикации Дмитриева.
Напомним, ранее сегодня глава США Дональд Трамп на фоне ожидаемых переговоров по урегулированию конфликта на Украине заявил о намерении отправиться во Флориду. Также сообщалось, что Россия и США могут провести в Майами саммит, посвященный вопросам мирного урегулирования на Украине.