Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кирилл Дмитриев заявил, что находится на пути в Майами

Глава Российского фонда прямых инвестиций отправился в Майами на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отправился в Майами на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в соцсетях.

«На пути в Майами. Пока разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине, я вспомнил об этом видео со своей предыдущей поездки — свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи», — говорится в публикации Дмитриева.

Напомним, ранее сегодня глава США Дональд Трамп на фоне ожидаемых переговоров по урегулированию конфликта на Украине заявил о намерении отправиться во Флориду. Также сообщалось, что Россия и США могут провести в Майами саммит, посвященный вопросам мирного урегулирования на Украине.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше