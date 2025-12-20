Директор ЗАЭС заявил о рисках новой ядерной катастрофы из-за обстрелов ВСУ

«В худшем случае (При обстреле ВСУ. — Прим. Life.ru)… в истории атомной энергетики было две серьёзные аварии. В 1986 году — на Чернобыльской АЭС и в 2011 году — на Фукусиме. Если сильно постараться, то при самом плохом раскладе можно довести до подобных последствий», — сказал Черничук в беседе с РИА «Новости».
Ранее в районе города Энергодар, рядом с которым находится ЗАЭС, было зафиксировано около десяти обстрелов со стороны ВСУ. Атаки велись с применением ствольной артиллерии, миномётов и беспилотных летательных аппаратов. На станции продолжает работать миссия МАГАТЭ, однако её члены отказываются называть сторону, которая наносит удары по ЗАЭС.
