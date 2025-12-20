Постпред США при НАТО Уитакер призвал Украину готовиться к боям в 2026 году

По словам господина Уитакера, администрация США не намерена сдаваться и воспользуется шансом, если такой представится. На вопрос о желании России закончить конфликт, он ответил: «Мы узнаем в эти выходные … Посмотрим, чем закончатся эти встречи в Майами». Постпред также отметил, что урегулирование конфликта перешло к «финальным деликатным переговорам».
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил сегодня, что направляется в Майами.
