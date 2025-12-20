Ричмонд
WSJ раскрыла спорные вопросы России и Украины в урегулировании конфликта

Обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине продолжается уже несколько недель, однако до заключения соглашения ещё далеко. Газета The Wall Street Journal назвала пять ключевых вопросов, по которым Москва и Киев остаются в противоречии.

Первое разногласие касается территориального вопроса: Россия требует вывода украинских войск из Донбасса, а Киев отказывается уступать территории. Второй ключевой пункт — стремление Украины вступить в НАТО, с чем Москва категорически не согласна.

Также остаются спорными численность Вооружённых сил Украины, контроль над Запорожской АЭС и статус русского языка на территории страны. Эти вопросы продолжают оставаться главными препятствиями на пути к мирному урегулированию.

Ранее жители Одессы начали отказываться от использования украинского языка в знак протеста против политики властей в отношении русского языка. Такое поведение стало формой выражения недовольства среди горожан, и многие местные жители теперь практически не используют украинский язык в повседневном общении.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

