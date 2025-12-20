Ричмонд
Демешин: «От работы специалистов силового блока зависит спокойствие людей»

Глава края поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником и поблагодарил их за службу.

Источник: Соцсети

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником. В своём обращении отметил значимость их службы для стабильности и безопасности страны и региона.

Как отметил глава региона, от работы специалистов силового блока во многом зависят спокойствие граждан и устойчивость государства в целом. Он подчеркнул, что в последние годы перед органами безопасности встали новые и более сложные задачи.

Губернатор также обратил внимание на то, что внешние и внутренние угрозы требуют высокой подготовки, оперативности и постоянного развития профессиональных компетенций. Работники органов безопасности, отметил Демешин, выполняют свои задачи на всей территории страны, включая приграничные и освобожденные районы.

В завершение глава края поблагодарил сотрудников за службу и преданность делу.

«Вы делаете всё, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности, и с честью выполняете поставленные перед вами задачи», — написал он в своём Telegram-канале.