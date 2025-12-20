Демешин: «От работы специалистов силового блока зависит спокойствие людей»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником. В своём обращении отметил значимость их службы для стабильности и безопасности страны и региона.
Как отметил глава региона, от работы специалистов силового блока во многом зависят спокойствие граждан и устойчивость государства в целом. Он подчеркнул, что в последние годы перед органами безопасности встали новые и более сложные задачи.
Губернатор также обратил внимание на то, что внешние и внутренние угрозы требуют высокой подготовки, оперативности и постоянного развития профессиональных компетенций. Работники органов безопасности, отметил Демешин, выполняют свои задачи на всей территории страны, включая приграничные и освобожденные районы.
В завершение глава края поблагодарил сотрудников за службу и преданность делу.
«Вы делаете всё, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности, и с честью выполняете поставленные перед вами задачи», — написал он в своём Telegram-канале.